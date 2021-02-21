Мир Эксперт рассказал, как Путин выкачивает все соки из Лукашенко

2021-02-21 10:30

Игорь Тышкевич объяснил, чем для Беларуси чреват подписанный с Россией договор

Беларусь и Россия подписали соглашение об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов происхождения РБ, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через морские порты РФ. Какие последствия это повлечет для официального Минска?

Об этом сообщает портал "Хвиля".

Белорусская пресса и официальный Минск рассуждают о скидках, предоставленных Российскими железными дорогами. В зависимости от типа нефтепродуктов (бензин, мазут) цена составляет от 27 до 37 долларов за тонну. Если сравнивать предложения, то это конкурентно с украинским направлением (от 28 до 41 доллара за тонну Мозырь-Одесса). И с Клайпедой (от 35 до 40 долларов за тонну Новополоцк-Клайпеда). При этом договор, заключённый на три года, гарантирует сохранение уровня цен — допускается только "инфляционная" коррекция.

"Дьявол кроется в деталях. Доставка в Украину или Литву осуществляется, в массе своей на собственных вагонах. Либо, как на литовском направлении используется аренда подвижного состава возвращающегося через территорию Беларуси на Mažeikių nafta. Статья 5.1 подписанного соглашения чётко определяет, что "используется подвижной состав, принадлежащий компаниям Российской Федерации". Таким образом, Белоруская железная дорога отсекается от прибыли на перевозках нефтепродуктов, а РФ стимулирует загрузку собственного вагонного парка и, опосредованно, стимулирует своё вагоностроение в период кризиса. Если говорить о деньгах, то ежегодно от 1 до 1,1 миллиарда долларов уходит российским железных дорогам. Белоруская сторона с этих объёмов не получает практически ничего — на БелЖД приходится от 5 до 12 долларов за тонну груза", — объяснил аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

Эксперт отметил, что попытки официального Минска затянуть время упираются в денежный вопрос. По сути, Кремль заставит Минск платить "за воздух". Достаточно вспомнить кризис с грязной нефтью в нефтепроводе "Дружба" либо нефтяные войны 2018-19 годов. Если официальный Минск попробует играть свою игру, он должен либо быстро найти нефть в нужных объёмах, либо платить за воздух России.

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