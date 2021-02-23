Коронавирус В Черновицкой области с сегодняшнего дня вводится локдаун - что запрещено

2021-02-23 11:10

В Черновицкой области ужесточают карантин из-за усугубления эпидемии коронавируса. Соответствующее решение приняла областная комиссия по ТЭБ и ЧС.

Как сообщает Черновицкая ОГА, новые ограничения вступают в силу 23 февраля. В частности, учреждения образования перейдут на дистанционную форму обучения, внешкольные кружки и игровые зоны в торговых центрах тоже будут закрыты. Заведения общепита смогут работать только до 20:00.

"Мы вынуждены вернуться к некоторым ограничениям на две недели, чтобы остановить цепь распространения COVID-19", - заявил глава ОГА Сергей Осачук.

В больницах Черновицкой области сейчас находится максимальное количество пациентов - 1113. Коечный фонд заполнен почти на 63%.

"На прошлой неделе мы увеличили коечный фонд на 120 коек. На этой неделе планируется развернуть еще 500, из них 120 уже сегодня добавили. Мы заботимся о том, чтобы каждый пациент имел доступ к кислородной дотации. Параллельно с этим формируем дополнительные резервы медиков, которые будут лечить больных коронавирусом", - добавил Осачук.

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