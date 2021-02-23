Мир В Грузии спецназ штурмовал офис партии Саакашвили, много арестованных

2021-02-23 11:39

В столице Грузии задержан глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД), основанной бывшим президентом Грузии Михо Саакашвили, Ника Мелия. Ранее оппозиционер отказался выплатить залог, который ему избрал суд в качестве меры пресечения.

 Как сообщает AFP, полицеский спецназ ворвался в офис партии, применив слезоточивый газ. Вместе с Мелией за сопротивление правоохранителям задержаны еще более десяти человек.

Напомним, 17 февраля Тбилисский горсуд постановил арестовать Мелию, ставшего главой ЕНД в конце минувшего года. Его обвинили в организации и руководстве массовым насилием и участии в нем в деле о беспорядках в Тбилиси 20 июня 2019 года. Позднее грузинский парламент удовлетворил ходатайство прокуратуры и снял с Мелии депутатскую неприкосновенность. У офиса ЕНД собрались сторонники всех оппозиционных сил, чтобы воспрепятствовать его задержанию, однако не смогли этому помешать.

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