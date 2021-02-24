Политика Эскалации не миновать: Кабмин назвал сроки взятия под контроль границы

2021-02-24 19:30

 

Власти Украины намерены взять под контроль участок границы с Россией на Донбасса до 2025 года. Об этом говорится в утвержденной в среду, 24 февраля, стратегии интегрированного управления границами.

"Обеспечение готовности к охране украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областях после возобновления контроля над ними", - говорится в распоряжении.

Уточняется, что инициатива предполагает "планирование мероприятий по возобновлению охраны украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Стратегия принята во исполнение обязательств по имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.

Целью документа является "обеспечение развития внешнеэкономических связей и международной торговли, содействие перемещению лиц и товаров через государственную границу и надлежащую ее защищенность".

Как известно, Украина не котролирует около 400 километров границы с Россией с момента начала конфликта на Донбассе.

Спорный вопрос о контроле границы, в частности, блокирует решение о проведении выборов на Донбассе.

В других регионах еще в 2014 году начали строить так называемую Стену на границе с РФ, но за более чем шесть лет обустроили только около трети границы.

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