Мир Внешняя разведка Эстонии озвучила данные о вторжении РФ, в которые никто не хотел верить

2021-02-26 22:12

Эстонская Служба внешней разведки опубликовала годовой отчет, в котором допускается нападение российских войск на Украину и страны Балтии через территорию Беларуси, сообщает Радио Свабода со ссылкой на главу разведки Мика Марана.

"Если Россия увидит, что протестующие близки к победе, тогда мы не можем исключить военное вмешательство России, поскольку Республика Беларусь чрезвычайно важна для России в стратегическом плане", - говорится в отчете.

По данным эстонской разведки, в результате политического кризиса 2020 Беларусь стала военным округом РФ, и сейчас этот "белорусский военный округ" представляет непосредственную угрозу для своих ближайших соседей с НАТО.

Эстонская разведка считает, что нападение российских войск на Украину и страны Балтии по территории Беларуси от потенциальной угрозы становится реальным.

"Учитывая географическое расположение и территориальный охват, Беларусь является необходимым буферной зоной для России и выполняет свои задачи на западном стратегическом направлении. Во время кризиса или войны Россия может использовать Беларусь как плацдарм и разместить там свои войска, перекрывая доступ НАТО в коридор Сувалки, который обеспечивает движение в воздушном пространстве соседних стран и налаживания наземной связи с Калининградской областью России ", - считают в Эстонии.

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