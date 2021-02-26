Коронавирус Ученые выяснили, что ждет выздоровевших от COVID-19 в течение полугода после болезни

2021-02-26 19:30

У 95% выздоровевших после коронавируса не остается необратимых последствий в виде респираторных или сердечных заболеваний. При этом симптомы полностью исчезают только в течение полугода. Об этом говорится в новом исследовании израильских медиков, в котором приняли участие пациенты разных возрастных групп с легкой, средней и тяжелой формой болезни.

Как сообщает Times of Israel, исследование 166 выздоровевших пациентов с COVID-19, проведенное медицинским центром Шаарей-Цедек, установило, что у 94% людей через три месяца после активной фазы заболевания наблюдалась одышка. Она была наиболее распространенным и стойким симптомом, ее обнаруживали у 57% пациентов.

55% пациентов жаловались на общую слабость, 25% - на стойкий кашель и 18% - на боли в груди. Еще к 11% не возвращались чувства вкуса и обоняние, а у 8% были неврологические симптомы, такие как головокружение или слабость в конечностях.

Однако в течение шести месяцев одышка и большинство других симптомов полностью пропадали.

"Мы можем с осторожностью говорить, что большинство симптомов проходит в течение трех-шести месяцев. Почти все пациенты, которых мы обследовали, через шесть месяцев сообщали о заметном улучшении общего состояния, и результаты тестов это отразили. Мы обнаружили, что регулярные занятия фитнесом три-четыре раза в неделю напрямую способствовали тому, что пациенты выздоравливали гораздо быстрее", - сказал директор Института легких в Шаарей-Цедек, профессор Габриэль Избицки.

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