Коронавирус В ВОЗ рассказали о простом способе отличить коронавирус от сезонного гриппа

2020-11-04 14:45 297

Единственным однозначным способом подтвердить диагноз COVID-19 является лабораторный тест.

Как заявила глава группы ВОЗ Энн Моэн, грипп и COVID-19 могут иметь схожие симптомы, но уникальным симптомом коронавируса, отличающим его от гриппа, является потеря обоняния и вкуса.

"Если у вам есть эти симптомы, то выше вероятность, что у вас COVID-19, а не грипп", - сказала Моэн.

Она добавила, что нет необходимости самостоятельно ставить диагноз.

"Если вы имеете серьезные симптомы, такие как проблемы с дыханием и высокая температура, а также другие серьезные симптомы, вам надо обратиться к врачу", - резюмировала представительница ВОЗ.

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