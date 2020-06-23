Коронавирус В мире быстро растет скорость распространения COVID-19 - ВОЗ сделал опасное заявление

2020-06-24 08:14 246
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ВОЗ предупреждает, что темпы распространения пандемии коронавируса ускоряются, а ее последствия будут ощутимы еще десятки лет. 

"Мы знаем, что пандемия - это значительно больше, чем кризис в области здравоохранения. Это экономический кризис, социальный кризис, а во многих странах политический кризис. Ее последствия будут ощутимы и в последующие десятилетия", - заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения  Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Dw.

В качестве доказательства ускорения темпов распространения коронавирусной инфекции он привел данные заболеваемости за 21 июня, когда в мире было зафиксировано более 183 тыс. новых случаев заражения COVID-19. Это самый большой показатель с начала пандемии, отметил глава ВОЗ.

Всего в мире китайская инфекция поразила уже почти девять миллионов человек, более 465 тыс. умерли. Сама сложная ситуация наблюдается в Северной и Южной Америке, а также в некоторых странах Азии.

По мнению Гебрейесуса, увеличение объемов производства и дистрибуции дексаметазона является следующим вызовом для систем здравоохранения. Это первое лекарство, которое, как доказано, снижает риск смерти у больных COVID-19.

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