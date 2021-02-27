Коронавирус В Украине владельцам ряда авто придется заплатить налог на роскошь: перечень моделей

2021-02-27 15:00

 

В 2021 году владельцам ряда моделей авто придется заплатить налог на роскошь.

Список моделей опубликован на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Налог в размере 25 тысяч гривен нужно платить за авто стоимостью от 375 минимальных зарплат (2,2 млн грн) и возрастом не более 5 лет.

При неуплате налога в течение 60 дней, сумма будет расти. При оплате в первые 90 дней - плюс 10% к штрафу, после 90 дней - 20%. При этом машину или другое имущество могут арестовать.

Согласно закону, пользоваться авто можно и в залоге, но нельзя ее продать или подарить. Налоговики имеют право взыскать авто, продать его, из полученной суммы получить платеж, а остальные вернуть уже бывшему владельцу авто.

 

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