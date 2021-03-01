Мир Сегодня Грузия возобновляет авиасообщение с Украиной

2021-03-01 13:12

С 1 марта граждане Украины смогут приехать в Грузию. Правда, пока открыто только авиасообщение, сухопутные границы Грузии для иностранцев пока остаются закрытыми.

Обязательным для туристов является наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Он должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до прилета в Грузию. 

Также на третий день пребывания в Грузии гражданам придется пройти повторное тестирование за свой счет.

Перед пересечением границы необходимо заполнить специальную анкету, указав историю поездок за последние 14 дней, контактные данные (адрес, номер телефона, адрес электронной почты и т.п.).

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