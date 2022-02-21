Политика Конгресс интеллигенции РФ опубликовал открытое письмо поджигателям войны: Вы будете прокляты!

2022-02-21 20:15

В Сети опубликовано открытое коллективное письмо российского Конгресса интеллигенции

С каждым часом появляются все новые и новые сообщения касательно возможного начала полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину. К ситуации нет равнодушных. И стало известно, что российский Конгресс интеллигенции опубликовал открытое письмо - коллективное обращение с протестом против вторжения России в Украину. Текст опубликован на сайте радиостанции Эхо Москвы.

Обращение адресовано "поджигателям войны", ситуацию сравнивают с началом Второй мировой войны:

Руководство РФ продолжает свою гибельную политику, как минимум – не сокращая, а как максимум – наращивая концентрацию войск на границах с Украиной. Официальная риторика России позволяет предположить, что для начала вторжения в любой момент может быть сфабрикован предлог, вплоть до использования прямых провокаций, как это было сделано Гитлером перед вторжением в Польшу в 1939 году,

– сказано в обращении.

Создатели письма прямо говорят, что решение о начале войны прямо зависит от Путина.

Начнется война или нет, на сегодняшний день зависит только от решений и действий политического руководства России. И если вспыхнет большая война, вы, ее поджигатели, будете названы поименно. Вы будете прокляты поколением нынешним и будущим. А кто-то из вас доживет и до трибунала в вашу честь. Тех же, кто выступает против войны, не смогут разделить ни идеологические разногласия, ни полицейские дубинки.

Обращение подписали уже более 130 политиков, деятелей культуры, правозащитников, ученых. Среди подписантов письма такие имена:

Дмитрий Быков, писатель;

Лия Ахеджакова, актриса, народная артистка РФ;

Наталья Фатеева, актриса, народная артистка РСФСР;

Андрей Макаревич, музыкант;

Вероника Долина, поэт;

Александр Заславский, рок-музыкант;

Сергей Митрофанов, публицист;

Борис Ротенштейн, режиссер;

Марина Татаринова, музыкант.

И многие другие. Сбор подписей под коллективным обращением продолжается.