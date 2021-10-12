Украина и ЕС подписали соглашение об «открытом небе»: что изменится

Украина и Евросоюз подписали соглашение о совместном авиационном пространстве во вторник, 12 октября.
Об этом стало известно на 23 Саммите Украина-ЕС.
Договор должен способствовать активизации авиаперевозок и росту экономики Украины в сфере туризма. Кроме того, соглашение открывает рынок воздушного транспорта и новые возможности для перевозчиков и для самих пользователей.
Документ подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, посол Словении в Украине Томаж Менцин и вице-президент Еврокомиссии Хосеп Боррель.
Так, этот документ снимает авиационные ограничения Украины в ЕС и привязывает ее к внутреннему авиационному рынку. Это соглашение облегчит открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, и как следствие – снизятся цены на билеты.
В то же время, в аваиации Украина должна придерживаться стандартов ЕС. Таким образом, договор позитивно скажется на защите прав украинских потребителей - они получат такие же гарантии, как и жители ЕС.
В ЕС отмечают, что впоследствии подписания документа в Украину войдут новые лоукост-авиалиний.
«Соглашение об Общем авиационном пространстве - это« авиационный безвизовых »одновременно для украинских и европейских авиаперевозчиков. Украина получит такие же возможности, правила и стандарты в области авиаперевозок, как и у государств-членов Евросоюза», - сообщил Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины.
Теперь этот договор должно ратифицировать отдельно каждое государство, которое является членом Европейского Союза. Однако, ранее сообщалось, что новые правила могут вступить в силу до завершения процедуры ратификации.
Напомним, что данное соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано.