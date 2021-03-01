Коронавирус Степанов заявил, что часть COVID-вакцин выбрасывают

2021-03-01 18:00

 

Врачи вынуждены выбрасывать часть вакцин от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Это мировая практика, Украина не является первой. В связи с тем, что в одном флаконе 10 доз, то понятно, что количество людей должно быть кратно 10. На первом этапе мы проводим вакцинацию мобильными бригадами", - заявил глава Минздрава.

При этом он подчеркнул, что бригада берет столько доз, сколько людей записались на вакцинацию.

"Но это жизнь. Кто-то не пришел, у кого-то произошли какие-то обстоятельства. Есть дозы, не использованы именно для тех медицинских работников", - пояснил Степанов и добавил, что этими остатками можно будет вакцинировать общественных деятелей, публичных людей, чтобы увеличить популяризировать вакцинацию.

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