Спорт Стало известно, почему "Гент" отказался продавать украинца Яремчука

2021-03-02 18:30

"Гент" не продал украинского нападающего Романа Яремчука в летнее межсезонье, поскольку до этого потерял другого ведущего форварда.

Как сообщает издание Voetbal24, канадский футболист Джонатан Дэвид перешел во французский "Лилль", поэтому президент Иван де Витте и спортивный директор Мишель Луваги отказались прощаться с нашим соотечественником.

Согласно информации источника, чтобы сохранить украинца после появления слухов о его возможном переходе к конкурентам из "Брюгге", "Генту" пришлось предложить Яремчуку улучшенные условия контракта. Ожидается, что Роман проводит последние месяцы в составе бельгийцев, поскольку хочет продолжить карьеру в более сильном чемпионате.

Напомним, что нападающий перешел в "Гент" летом 2017 года из киевского "Динамо" за 2 миллиона евро. Сейчас его стоимость по версии Transfermarkt составляет 11 миллионов евро. В нынешнем сезоне Яремчук забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи в 22 матчах чемпионата Бельгии.

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