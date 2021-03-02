Коронавирус Вакцина AstraZeneca показала высокую эффективность для лиц старше 70 лет

2021-03-02 20:30

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что исследования подтвердили высокую эффективность вакцины AstraZeneca против коронавирусной инфекции для лиц старше 70 лет.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал украинцев не верить сообщениям "деятелей антивакцинальной вакханалии, которую устроили в нашей стране в течение двух месяцев".

Хочу обратить внимание на последние исследования общественного здравоохранения Великобритании, которые обнаружили очень высокую, более чем 80%, эффективность вакцины AstraZeneca для предотвращения госпитализации у лиц старше 70 лет, – заявил Степанов.

Глава Минздрава вспомнил, что днем ранее, 1 марта, лично вакцинировался вакциной Covishield – препарат Oxford/AstraZeneca, который производится на мощностях Serum Institute.

"Serum Institute – крупное предприятие мира по производству вакцин, которые поставляются в 141 страну. Эта вакцина (Covishield) – эффективна и может использоваться для защиты от COVID-19", – добавил он.

К слову, правительство Франции разрешило прививаться вакциной AstraZeneca людям от 65 до 74 лет, имеющим хронические болезни. Однако людям старше 75 лет все еще будут предлагать делать прививку препаратом Pfizer или Modernа.

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