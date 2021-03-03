Коронавирус Впервые зафиксирован случай мутации коронавируса при его передаче от матери к младенцу

2021-03-03 15:11

Ученые из Швеции впервые выявили мутировавшую форму коронавируса у новорожденного ребенка, мать которого болела COVID-19.

Как сообщает The Conversation, беременная с сильными болями в животе была доставлена в больницу в Мальмё. Врачи заметили, что у ее ребенка аномально низкая частота сердечных сокращений, что может служить признаком недостатка кислорода. Было проведено кесарево сечение, а анализы подтвердили, что мать и ребенок заражены коронавирусом. Геномы SARS-CoV-2 были секвенированы, после чего стало ясно, что ребенок был инфицирован до рождения.

Несмотря на то, что первые анализы продемонстрировали идентичность вирусов у матери и ребенка, вскоре специалисты выявили изменения в популяции вируса у новорожденного. В частности, возник новый штамм, который генетически отличался от исходного.

Ученые говорят, что им впервые удалось зафиксировать случай мутации коронавируса при его передаче от матери к еще не родившемуся ребенку. Мутация A107G произошла всего через пять дней после рождения ребенка. Ученые также обнаружили обширные повреждения плаценты из-за воспаления. Мать быстро вылечилась от COVID-19, однако новорожденному потребовалась неонатальная помощь из-за преждевременных родов. У ребенка выработались антитела к вирусу, и он не страдал от серьезных симптомов.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире