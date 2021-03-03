Коронавирус Киев по числу новых случаев COVID-19 обогнал области "красной" зона карантина

2021-03-03 11:40

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировано 655 новых случаев заражения коронавирусом. В целом за время пандемии в столице подтверждено уже 139 138 случаев коронавируса.

Столица, где ранее дни фиксировали меньше заражений, снова вошла в список регионов-лидеров по суточному приросту заражений, обогнав даже области "красной" зоны. Такие данные предоставляет сайт СНБО.

На сегодня COVID-19 унес жизни 2697 киевлян (+25). Однако 95 385 человек выздоровели, из которых 789 за последние сутки, и это самый большой показатель среди всех регионов.

По официальным данным, активными больными остаются 41 056 жителей Киева, при этом еще 157 256 имеют подозрения на инфицирование.

Тем временем в пригороде и Киевской области количество зараженных выросло на 427 и достигло уже 76 555. От последствий болезни умерли 1270 жителей региона (+14), но 69 617 ее побороли (+391).

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