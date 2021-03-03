Мир Легендарный Пеле сделал прививку от коронавируса китайской вакциной Sinovac

2021-03-03 13:12

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) получил прививку от COVID-19. Об этом легендарный футболист сообщил на своей странице в Instagram.

"Сегодня незабываемый день - мне сделали прививку! Пандемия еще не закончилась. Мы должны соблюдать дисциплину, чтобы сохранить жизни, пока многие люди не сделают вакцину", - подписал фото Пеле.

Также в посте он призвал подписчиков продолжать мыть руки и по возможности оставаться дома.

"Когда вы выходите на улицу, пожалуйста, не забывайте свою маску и держитесь на расстоянии. Это пройдет, если мы сможем думать о других и помогать друг другу", - резюмировал король футбола.

По информации СМИ, Пеле на дому получил укол препаратом Coronavac, разработанным китайской фармацевтической компанией Sinovac Biotech.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

55-летняя американка болела тяжелой формой COVID-19 более 150 дней и сумела выжить

2021-03-01 12:16

В Мире начали выдавать COVID-паспорта - когда такой документ появится в Украине

2021-02-19 16:33

Когда и как можно вакцинироваться тем, кто уже переболел коронавирусом

2021-02-12 17:29

Из-за множества мутаций коронавируса вакцинация может стать обязательной и ежегодной

2021-02-10 09:12

Еще новости в разделе "Мир"

Легендарный Пеле сделал прививку от коронавируса китайской вакциной Sinovac

2021-03-03 13:12

Twitter начал массово блокировать и удалять аккаунты противников вакцинации

2021-03-03 09:11

Хадж в Мекку и Медину в этом году будет разрешен только вакцинированным паломникам

2021-03-02 14:45

Дональд и Мелания Трамп тайно вакцинировались против коронавируса

2021-03-02 12:15
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Легендарный Пеле сделал прививку от коронавируса китайской вакциной Sinovac 2021-03-03 13:12
Twitter начал массово блокировать и удалять аккаунты противников вакцинации 2021-03-03 09:11
Хадж в Мекку и Медину в этом году будет разрешен только вакцинированным паломникам 2021-03-02 14:45
Дональд и Мелания Трамп тайно вакцинировались против коронавируса 2021-03-02 12:15