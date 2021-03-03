Мир Легендарный Пеле сделал прививку от коронавируса китайской вакциной Sinovac

2021-03-03 13:12

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) получил прививку от COVID-19. Об этом легендарный футболист сообщил на своей странице в Instagram.

"Сегодня незабываемый день - мне сделали прививку! Пандемия еще не закончилась. Мы должны соблюдать дисциплину, чтобы сохранить жизни, пока многие люди не сделают вакцину", - подписал фото Пеле.

Также в посте он призвал подписчиков продолжать мыть руки и по возможности оставаться дома.

"Когда вы выходите на улицу, пожалуйста, не забывайте свою маску и держитесь на расстоянии. Это пройдет, если мы сможем думать о других и помогать друг другу", - резюмировал король футбола.

По информации СМИ, Пеле на дому получил укол препаратом Coronavac, разработанным китайской фармацевтической компанией Sinovac Biotech.

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