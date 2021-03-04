Коронавирус Сегодня Минздрав обновил карантинное деление регионов на зоны - кто куда попал

2021-03-04 15:12

Сегодня, 4 марта, МОЗ Украины обновил карантинное деление регионов на зоны по уровню эпидситуации. Как и прежде, в "красной" зоне остаются три области, еще девять - в "оранжевой".

В "красной" зоне находятся Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В "оранжевой": Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская и Тернопольская области.

Остальные 13 регионов, включая Киеве, - "желтые".

В большинстве регионов зафиксирован резкий рост госпитализаций. Хуже всего дела обстоят в Ивано-Франковской области (140,5 госпитализаций на 100 тысяч населения при норме 60), Винницкой (103,4), Черновицкой (93,7), Закарпатской (90,8), Житомирской (79,2) и Николаевской (65,7) областях.

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Вспышка COVID-19 в Украине: за сутки подтвердилось более 10 тысяч новых случаев заражения 2021-03-04 10:37