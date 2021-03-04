Коронавирус Зеленский подписал указ о двойном гражданстве: что будет запрещено

2021-03-04 20:03

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 5 марта, подписал указ относительно двойного гражданства в Украине и возможности занятия лицами с двойным гражданством государственных и политических должностей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Указом № 85/2021 глава государства ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 февраля 2021 "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства".

В соответствии с указом Кабинет Министров вместе с Центральной избирательной комиссией и Службой безопасности Украины должны в двухмесячный срок провести инвентаризацию и анализ законодательства Украины по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством.

Президент указал на необходимость соответствующим органам установить наличие или отсутствие правовой определенности запрета гражданам Украины, которые имеют гражданство (или подданство) иностранного государства, занимать определенные государственные и политические должности или выполнять функции государства или местного самоуправления.

"По результатам такого анализа правительство в шестимесячный срок должно внести на рассмотрение Верховной Рады проекты законов, которые бы предусматривали запрет гражданам Украины, которые имеют гражданство (подданство) иностранного государства или подали документы (проходят процедуру) для получения иностранного гражданства, претендовать на выполнение функций государства или местного самоуправления; претендовать на занятие руководящих должностей на стратегических объектах государственной собственности, иметь допуск к государственной тайне, быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах, быть членом политической партии ", - говорится в сообщении.

Согласно указу также необходимо разработать и представить на рассмотрение парламента порядок подтверждения отказа и выхода из гражданства (подданства) иностранного государства для граждан Украины, которые претендуют на вышеупомянутые позиции.

"Кроме того, на законодательном уровне должен быть предусмотрен порядок представления гражданами Украины деклараций о получении иностранного гражданства. Для жителей временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма этот порядок будет вводиться в действие только после восстановления территориальной целостности Украины. За подачу недостоверных сведений в декларациях об отсутствии иностранного гражданства должна быть установлена ответственность", - добавили в пресс-службе президента.

Отмечается, что согласно решению СНБО, правительство должно начать межгосударственный диалог по заключению двусторонних соглашений с заинтересованными государствами, кроме государства-агрессора, направленных на урегулирование проблемных вопросов, связанных с двойным (множественным) гражданством.

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