Политика Стало известно, почему власти ЕС снимают санкции с людей беглого непрезидента Януковича

2021-03-05 22:12

Европейский Союз снимает санкции с чиновников времен бывшего президента Виктора Януковича потому что в ходе расследования нет ощутимого движения.

Как пояснил сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, ЕС нужны доказательства, чтобы продлевать санкции.

"Что касается индивидуальных санкций ЕС против бывших чиновников и членов правительства Януковича. Из года в год кто-то выпадает из этого списка. Причина в том, что есть промедление, нет ощутимого прогресса в расследовании их дел на Украине", – сообщил дипломат.

Кулеба также отметил, что перед украинскими правоохранителями поставили задачу ускорить поиск доказательств для продления санкций ЕС.

Напомним, ранее бывшего вице-премьера и экс-главу Нацбанка Сергея Арбузова, а также экс-министра образования Украины Дмитрия Табачника исключили из санкционного списка.

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