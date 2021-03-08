Коронавирус ​Дистанционное обучение и каникулы в школах: в каких областях пошли на жесткие меры из-за COVID-19

2021-03-08 22:00

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на фоне новой волны коронавируса в целых областях школы и детские сады переходят на дистанционное обучение.

Как будут учится дети в разных областях:

Всем образовательным учреждениям Львовской области, кроме учреждений дошкольного образования и спецучреждений, рекомендуют перейти на дистанционный режим обучения с 9 марта. С 15 марта школьников могут отправить на каникулы.

В Закарпатской области ограничили посещение учебных заведений для учащихся 5-11 классов, кроме учреждений дошкольного образования и спецучреждений.

В Ужгороде с 9 по 12 марта учащиеся с 5 по 11 классы будут учиться в дистанционном режиме, а ученики начальных классов продолжат посещать школы. Ограничения не распространяются на детские сады.

В Одессе учащихся 5-11 классов переведут на дистанционное обучение с 15 по 19 марта, а с 22 по 26 марта школьников отправят на каникулы. Для классов начальной школы также могут организовать дистанционное обучение, но только по решению родителей и учителя.

В Винницкой области с 3 марта на дистанционное обучение перевели учеников 1-4 классов.

Также дистанционное обучение ввели в областях, попавших в "красную" карантинную зону: Черновицкой, Ивано-Франковской и Житомирской.

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