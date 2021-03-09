Коронавирус Бразильский штамм коронавируса прорвался в Европу

2021-03-09 12:30

В австрийском городе Зальцбург подтвержден один случай заражения человека бразильским типом коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба властей одноименного региона.

"Органами здравоохранения Зальцбурга до настоящего времени был подтвержден один случай бразильского варианта вируса P.2", - указано в сообщении.

Также пресс-служба информировала, что на территории края зафиксирован один случай южноафриканского штамма COVID-19 и множество случаев - британского (около 80% всех заражений в регионе).

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