Бразильский штамм коронавируса прорвался в Европу

В австрийском городе Зальцбург подтвержден один случай заражения человека бразильским типом коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба властей одноименного региона.
"Органами здравоохранения Зальцбурга до настоящего времени был подтвержден один случай бразильского варианта вируса P.2", - указано в сообщении.
Также пресс-служба информировала, что на территории края зафиксирован один случай южноафриканского штамма COVID-19 и множество случаев - британского (около 80% всех заражений в регионе).
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