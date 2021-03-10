Спорт Сегодня матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ - "Барселона" - прогнозы, история, где смотреть

2021-03-10 14:00

Сегодня состоится поежинок ПСЖ - "Барселона". В первом матче парижане просто "размазали" соперника по полю, разгромив "Барсу" на ее родном "Камп Ноу".

Теперь каталонцам нужно настоящее чудо. Хотя Барса славится именно своим умением выходить из безвыходных ситуаций.

КОГДА: 10 марта, 22:00

ГДЕ: Париж, "Парк де Пренс"

СТАТУС: Лига чемпионов, 1/8 финала

СОПЕРИНИКИ: ПСЖ - "Барселона"

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ: Когда-то ПСЖ и "Барселона" подарили футбольным болельщикам одно из лучших противостояний в Лиге чемпионов, когда "Барса" отыгралась после разгромного матча. Но тогда каталонцы играли ответный матч дома, при своих болельщиках. А сейчас ситуация куда сложнее.

О своем фиаско в 2017 году помнят и в Париже. И явно не намерены в этот раз пережить такое поражение. Поэтому от них стоит ждать более осторожной игры в обороне. А ведь "Барса" набрала очень неплохой ход, выиграв четыре матча подряд, не пропустив ни гола. Парижане после победы в Барселоне проиграли в чемпионате "Монако", после чего выиграли три матча подряд с общим счетом 8:0. Так что нас ждет отличное противостояние.

ГДЕ СМОТРЕТЬ: Трансляция матча ПСЖ - "Барселона" в Украине будет на канале "Футбол 1".