Политика Владимир Зеленский подсказал главе ВОЗ, как можно победить пандемию коронавируса

2021-03-11 12:23

Владимир Зеленский выразил убеждение, что своевременная вакцинация и соблюдение карантинных правил помогут преодолеть коронавирус, который был объявлен пандемией ровно год назад – 11 марта 2020-го.

Об этом говорится в обращении президента Украины к генеральному директору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Аданому Гебрейесусу в Twitter.

"Год назад WHO объявила пандемию коронавируса. За это время человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее. Уверен, вакцинация и соблюдение правил карантина помогут всем нам вернуться к привычной жизни", – написал президент, отметив в посте главу ВОЗ.