Курьезы В Херсоне депутаты официально признали котов частью экосистемы города

2021-03-12 16:31

В Херсоне бездомных котов признали частью экосистемы города. Соответствующее решение на внеочередной сессии приняли депутаты Херсонского горсовета.

Как сообщает Депо.Херсон, депутаты поддержали соответствующую петицию. За проект решения проголосовали 30 из 35 присутствующих депутатов.

Петиция, размещенная на соответствующем онлайн-ресурсе, набрала необходимые 250 подписей, чтобы быть рассмотренной на сессии Херсонского горсовета. Документом предлагалось признать котов частью экосистемы города и предоставить им соответствующую защиту, чтобы животные могли зимой греться в подвалах без риска быть замурованными.

Также петицией рекомендуется обслуживающим коммунальным учреждениям, ОСМД не создавать преднамеренных помех для выполнения котами их естественных функций по уничтожению грызунов, предотвращать непреднамеренную и преднамеренную изоляцию котов в подвальных помещениях, которая лишает их опеки волонтеров. Документом предусматривается обеспечение регулирования численности бездомных кошек путем их стерилизации с обязательной вакцинацией.