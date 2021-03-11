Политика Окружной админсуд Киева открыл производство о запрете партии Шария

2021-03-11 11:39

Министерство юстиции Украины просит Окружной административный суд Киева запретить деятельность “Партии Шария”.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

“Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 года о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность “Партии Шария”, – сообщили в суде.

Данное дело будет рассмотрено в ОАСК по упрощенному производству. Судебное заседание назначено на 6 апреля.

Напомним, СБУ подозревает Анатолия Шария - лидера партии - в госизмене и разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов. На днях его объявили в государственный розыск, несмотря на то, что он почти десять лет живет за границей.