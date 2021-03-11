Коронавирус В Украине ввели новое разделение на зоны карантина - что и где изменилось

2021-03-11 13:43

Минздрав Украины сегодня обновил разделение на карантинные зоны. В “оранжевую” зону добавили Николаевскую область.

Как сообщает пресс-служба МОЗ, в “красной зоне” остаются четыре области: Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая.

В “оранжевой” находятся 10 регионов: Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская области.

Другие регионы находятся в "желтой" зоне карантина: Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.

Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в Киеве, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

ЧТО ПРЕДПОЛАГАЮТ ЗОНЫ АДАПТИВНОГО КАРАНТИНА:

Зеленая зона

Предусматривает смягчение карантина.

Она будет установлено по всей территории страны при условиях:

эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ не менее чем в 13 областях Украины – менее 50%

коэффициент обнаружения коронавируса ПЦР-тестированием и по определению антигена – менее 5%

Желтая зона

С 24 февраля вся Украина будет в этой зоне. Большинство ограничений для “желтой” зоны соответствуют текущим в настоящее время, но с некоторыми изменениями:

– количество участников массовых мероприятий – не более 1 человека на 4 кв.м (на открытом воздухе), в помещениях заполненность зала – не более 50%

– разрешено присутствие зрителей на матчах профессиональных спортивных команд – заполненность не более 50%

перевозки пассажиров в общественном транспорте – только по количеству сидячих мест

– режим работы заведений общественного питания – с 07:00 до 24:00 (в другое время – только заказ на вынос)

– размещение посетителей в ресторанах и кафе – не более 4 человек за столом, расстояние между столами – не менее 2 метров

– кинотеатры, театры и другие учреждения культуры могут работать при 50% заполняемости зала

– запрещена работа развлекательных учреждений (дискотек, ночных клубов)

– количество посетителей спортзалов, фитнес-центров, бассейнов – не более 1 человека на 10 кв.м.

– посещение учебных заведений разрешается группами более 20 человек

– учреждения образования прекращают работу, если на самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения

– запрещено проведение мероприятий со зрителями в образовательных учреждениях

– запрещена работа объектов размещения, за исключением гостиниц

– прекращаются плановые госпитализации (кроме экстренной помощи, помощи беременным, онкобольным)

– запрещено посещение посторонними учреждений соцзащиты

– запрещено пребывание в общественных местах без надетой маски, обязательно наличие документов, – удостоверяющих личность

– запрещено самовольно покидать места самоизоляции

– иностранцам запрещено пересекать государственную границу без страхового полиса

Оранжевая зона

“Оранжевый” уровень опасности сигнализирует об ухудшении эпидситуации в регионе. Он устанавливается при соответствии хотя бы одному из следующих условий:

превышение эпидпорога заболеваемости гриппом или ОРВИ

заполненность стационаров COVID-больными – более 65%

уровень тестирования – менее 300 ПЦР-тестов по 7 дней в 100 000 населения

число госпитализаций по установленным диагнозом или подозрением COVID 7 дней в 100 000 населения – более 60

коэффициент выявления случаев COVID методом ПЦР и тестированием на антиген – более 20%

рост числа госпитализированных за 7 суток, по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%

Запреты “оранжевой” зоны будут такими же, как в “желтой” зоне, однако вводятся усиленные меры по контролю за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Местные власти могут вводить дополнительные ограничения.

Красная зона

Решение об установлении “красного” уровня эпидемической опасности вводится, если в регионе в течение трех суток имеются два или более признаков: