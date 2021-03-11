Коронавирус Третья волна эпидемии, в МОЗ объявили об ужесточении карантина для некоторых украинцев: "С 11 марта..."

2021-03-11 18:20

В Украине изменили карантинное зонирование

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Так, с 11 марта к "оранжевой" зоне добавили Николаевскую область, где соответственно усилили ограничения. Всего 10 регионов находятся в "оранжевой" зоне – город Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.

В "красной" зоне остались четыре области: Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая.

В "красной" зоне запрещается:

- работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

- работа заведений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

- работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

Отмечается, что показатель госпитализаций больных с коронавирусом превышает допустимую норму в девяти регионах – Киеве, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Стоит добавить, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о третьей волне вируса в стране и не исключает введения локдауна.

"Если ситуация будет ухудшаться, если мы будем видеть, что медицина не справляется, то, наверное, у нас не будет другого выхода, чем введение жесткого карантина такого типа, который мы уже переживали. Я бы очень этого не хотел", - заявил он.

Отметим, как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, в Украине за минувшие сутки, 10 марта, зафиксировали 9 084 случая коронавирусной болезни, 5 330 человек выздоровели, а 262 — умерли от осложнений. Также за сутки госпитализировали 4 250 пациентов с подозрением или диагнозом COVID-19.

Всего с начала пандемии в Украине обнаружили 1 425 522 заражения коронавируса. Из них 1 210 246 пациентов выздоровели, а 27 685 — умерли от осложнений заболевания.