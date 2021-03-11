Коронавирус В ЕС одобрили уже четвертую вакцину от коронавируса

2021-03-11 20:20

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило вакцину от коронавируса Janssen производства американской компании Johnson & Johnson для применения на территории Евросоюза для людей старше 18 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ЕМА.

Комитет агентства, после тщательной оценки, пришел к выводу, что данные о вакцине надежны и соответствуют критериям эффективности , безопасности и качества. Таким образом Janssen стала четвертой вакциной, которую одобрил Евросоюз. Главное отличие препарата от Johnson & Johnson от других вакцин в том, что прививку Janssen нужно делать только один раз, требуется всего одна доза.

"Результаты клинических испытаний с участием людей в США, Южной Африке и странах Латинской Америки показали, что вакцина от COVID-19 Janssen эффективна для предотвращения COVID-19 у людей в возрасте от 18 лет. В этом исследовании приняли участие более 44 000 человек. Половина из них получила однократную дозу вакцины, а половина - плацебо (фиктивная инъекция). Люди не знали, вводили ли им вакцину от COVID-19 Janssen или плацебо", - рассказали в ЕМА.

Согласно данным исследования эффективность вакцины 67%. При этом побочные эффекты в основном были легкими или умеренными и пропадали через несколько дней после прививки. Чаще всего среди побочных эффектов называли головную и мышечную боли, тошноту и усталость.

"Безопасность и эффективность вакцины будут продолжать контролироваться, поскольку она используется на всей территории ЕС, через систему фармаконадзора ЕС и дополнительные исследования, проводимые компанией и европейскими властями", - говорится в сообщении регулятора.