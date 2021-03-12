Спорт Забившего гол Шахтеру Пеллегрини могут признать лучшим игроком Лиги Европы

2021-03-12 14:27

В УЕФА огласили основных претендентов на звание лучшего игрока матчей в Лиге Европы.

По итогам поединков 1/8 финала ЛЕ УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели. В список попал полузащитник Ромы Лоренцо Пеллегрини, который отличился голом в матче против донецкого Шахтера (3:0).

Также на награду претендует лидер Тоттенхэма Гарри Кейн, оформивший дубль в матче против Динамо Загреб (2:0), хавбек Аякса Душан Тадич, забивший в ворота Янг Бойз (3:0), и форвард Гранады Роберто Сольдадо, отличившийся в матче против Мольде (2:0).