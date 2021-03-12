Украина Киевская область вырвалась в лидеры по суточному числу вакцинаций от коронавируса

2021-03-12 13:43

В Украине за минувшие сутки на коронавируса привили 8 859 человек. С начала кампании первую дозу вакцины получили 38 237 человек.

По данным МОЗ, за сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Киевской области (950 прививок), за весь период кампании по вакцинации наибольшее количество привитых в Донецкой области (4 114 прививок), наименьшее – в Черниговской области (626 прививок).

Количество прививок, проведенных  за 24 часа:

  • Винницкая область – 370 прививок;
  • Волынская область – 160 прививок;
  • Днепропетровская область – 800 прививок;
  • Донецкая область – 610 прививок;
  • Житомирская область – 128 прививок;
  • Закарпатская область – 280 прививок;
  • Запорожская область – 320 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 262 прививки;
  • г. Киев – 230 прививок;
  • Киевская область – 950 прививок;
  • Кировоградская область – 320 прививок;
  • Луганская область – 180 прививок;
  • Львовская область – 320 прививок;
  • Николаевская область – 250 прививок;
  • Одесская область – 230 прививок;
  • Полтавская область – 510 прививок;
  • Ровенская область – 320 прививок;
  • Сумская область – 389 прививок;
  • Тернопольская область – 560 прививок;
  • Харковская область – 320 прививок;
  • Херсонская область – 400 прививок;
  • Хмельницкая область – 280 прививок;
  • Чернивецкая область -260 прививок;
  • Черниговская область – 80 прививок.
  • Черкасская область – 330 прививок.
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