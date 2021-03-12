Киевская область вырвалась в лидеры по суточному числу вакцинаций от коронавируса
2021-03-12 13:43
В Украине за минувшие сутки на коронавируса привили 8 859 человек. С начала кампании первую дозу вакцины получили 38 237 человек.
По данным МОЗ, за сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Киевской области (950 прививок), за весь период кампании по вакцинации наибольшее количество привитых в Донецкой области (4 114 прививок), наименьшее – в Черниговской области (626 прививок).
Количество прививок, проведенных за 24 часа:
- Винницкая область – 370 прививок;
- Волынская область – 160 прививок;
- Днепропетровская область – 800 прививок;
- Донецкая область – 610 прививок;
- Житомирская область – 128 прививок;
- Закарпатская область – 280 прививок;
- Запорожская область – 320 прививок;
- Ивано-Франковская область – 262 прививки;
- г. Киев – 230 прививок;
- Киевская область – 950 прививок;
- Кировоградская область – 320 прививок;
- Луганская область – 180 прививок;
- Львовская область – 320 прививок;
- Николаевская область – 250 прививок;
- Одесская область – 230 прививок;
- Полтавская область – 510 прививок;
- Ровенская область – 320 прививок;
- Сумская область – 389 прививок;
- Тернопольская область – 560 прививок;
- Харковская область – 320 прививок;
- Херсонская область – 400 прививок;
- Хмельницкая область – 280 прививок;
- Чернивецкая область -260 прививок;
- Черниговская область – 80 прививок.
- Черкасская область – 330 прививок.