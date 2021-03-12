Украина Киевская область вырвалась в лидеры по суточному числу вакцинаций от коронавируса

2021-03-12 13:43

В Украине за минувшие сутки на коронавируса привили 8 859 человек. С начала кампании первую дозу вакцины получили 38 237 человек.

По данным МОЗ, за сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Киевской области (950 прививок), за весь период кампании по вакцинации наибольшее количество привитых в Донецкой области (4 114 прививок), наименьшее – в Черниговской области (626 прививок).

Количество прививок, проведенных за 24 часа: