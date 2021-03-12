Детали видео ОКСАНА МАРЧЕНКО ВЫПУСТИЛА ВТОРОЙ ФИЛЬМ СВОЕГО АВТОРСКОГО ПРОЕКТА "ПАЛОМНИЦА"

2021-03-12 13:16

Оксана Марченко выпустила второй фильм своего авторского проекта "Паломница". Это 2 серия об одной из древнейших святынь православного мира.

"Продолжаю рассказ о своём паломничестве и моих новых открытиях... Я уже говорила, что темы, герои и события - не случайны... Сегодня выходит второй фильм о Киево-Печерской лавре... Вы узнаете о том, как 50 метров могут изменить жизнь на 180 градусов...", - написала Оксана Марченко на своей странице в Instagram.

Этот фильм посвящен теме покаяния. Священники расскажут о таинстве исповеди и о встрече души с Богом после смерти. А герой серии в откровенном интервью поделится своей историей о том, как раскаяние в грехах перед Всевышним кардинально изменило его жизнь.

Фильмы проекта "Паломница" - это не художественный вымысел, а реальное паломничество в православные монастыри Украины. В этой серии вы увидите, как Оксана Марченко несла свое послушание на лаврской кухне. Посмотреть премьеру можно на официальном YouTube-канале телеведущей.

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