Детали видео ОКСАНА МАРЧЕНКО В НОВОЙ СЕРИИ "ПАЛОМНИЦЫ" ЗАТРОНУЛА САМУЮ БОЛЬНУЮ ТЕМУ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА УКРАИНЦЕВ

2021-04-09 16:45

Оксана Марченко выпустила новую серию авторского проекта "Паломница" о Святогорской Лавре в Донецкой области. В этом фильме поднимается самая острая проблема Востока Украины – братоубийственная война.

"Как известно, самый тяжкий грех - это убийство. Особенно когда брат забирает жизнь, подаренную Богом, у своего брата. Не понимая, что он оставляет сиротой всю семью: забирая сына у матери, мужа - у жены, отца - у детей. Но и себя лишая братской любви, поддержки, внимания, которые подпитывали энергией его душу. А сейчас он берет на себя грех, прощение и объяснение которому очень трудно найти...", - написала телеведущая на своей странице в Instagram.

С начала войны на Донбассе Святогорская Лавра дала кров тысячам беженцев. Люди были уверены, что переждут какое-то время и вернуться обратно. Но некоторые семьи живут в стенах монастыря уже седьмой год.

А есть и те, кто уже ничего не ждут. Они потеряли самое главное в жизни – близких, погибших из-за войны. И сейчас просто пытаются жить, найдя утешение в молитве к Богу.

Новая серия "Паломницы" уже доступна к просмотру – на официальном YouTube-канале Оксаны Марченко.

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