Детали видео НОВАЯ СЕРИЯ "ПАЛОМНИЦЫ" ОКСАНЫ МАРЧЕНКО ПОКАЖЕТ МОНАСТЫРЬ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ ДЕВУШКАМ ВЫЙТИ ЗАМУЖ

2021-05-21 13:20

У телеведущей Оксаны Марченко вышла новая серия ее проекта "Паломница". Фильм расскажет о Свято-Покровском монастыре и его чудотворных святынях. В частности, сюда приезжают девушки из разных уголков православного мира, чтобы попросить у Богородицы мужа. Монахини говорят о множестве случаев, когда Матерь Божья помогла.

"По преданию, жители Константинополя страдали от набегов варваров. Священники непрестанно молились об избавлении от этих нежданных врагов. И вот в четвертом часу ночи Андрею Константинопольскому, который в своё время был в византийском плену, во Влахернском храме Константинополя явилось видение. Он увидел идущую по воздуху Богородицу, озарённую небесным светом, окруженную ангелами и святыми. "Она сняла с Себя... покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей, и, держа его с великою торжественностью Своими Пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом", - рассказывает автор проекта про Покров Пресвятой Богородицы на своей странице в Instagram.

Фильм подробно описывает Таинство причастия: как к нему готовятся священники, прихожане и как проходит само Таинство. Кстати, служители Церкви при совершении этого обряда могут совершить тяжкий грех даже не по своей вине.

Новая серия "Паломницы" уже доступна к просмотру на официальном YouTube-канале Оксаны Марченко. А если вы хотите поделиться своей историей, как вера в Бога помогла пережить жизненные трудности, заходите на сайт palomnitsa.com.ua и становитесь душевным донором.

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