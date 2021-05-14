Детали видео ОКСАНА МАРЧЕНКО ВЫПУСТИЛА НОВЫЙ ФИЛЬМ "ПАЛОМНИЦЫ" ОБ ОДЕРЖИМЫХ ЛЮДЯХ

2021-05-14 13:00

Оксана Марченко выпустила новую серию "Паломницы" об одержимых. В ней показаны судьбы людей, которых называют "бесноватыми". Медицина не в силах поставить им диагноз и, соответственно, помочь. А в святых местах их словно выворачивает наизнанку.

"Эти люди отдают свои жизни служению злу. Скорее всего, они не принимают участия в церковных Таинствах и не собираются избавляться от злых духов, а при упоминании Бога, молитвы или чего-то святого могут сквернословить, становиться агрессивными и даже опасными... Это значит, что человеку нужна духовная помощь... Если все оставить как есть, итог судеб этих людей - печаль, депрессия и вечное мучение, уготованное им ещё в этой жизни. Есть ли варианты? Есть. Покаяние... но тут, как говорят, хозяин - барин..." - написала Оксана Марченко на своей странице в Instagram.

В этой серии телеведущая отправилась в паломничество в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру. Именно тут "одержимые" находят умиротворение. Для них даже совершается специальная служба, которая скрыта для посторонних глаз. Но в фильме Оксаны Марченко ее можно увидеть.

Также об одержимости можно узнать из первых уст. Две девушки, которые уже несколько лет живут в постоянной борьбе со злыми силами, расскажут, чего им это стоит и как они справляются. Хотя тут и слов не нужно, есть возможность все самим увидеть, ведь потусторонние сущности не дремлют и мучают своих жертв практически беспрерывно.

Новый фильм уже доступен к просмотру на официальном YouTube-канале Оксаны Марченко. А если хотите поделиться своей историей, как вера в Бога помогла вам пережить жизненные трудности, заходите на сайт palomnitsa.com.ua и становитесь душевным донором.