Коронавирус Украина на пороге "пасхального карантина": Ляшко рассказал о коронавирусе-мутанте

2021-03-13 12:00

 

Виктор Ляшко рассказал, когда появятся точные прогнозы развития эпидемиологической ситуации в Украине

Рост числа заболеваний коронавирусом в Украине является прогнозируемым, заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Как подчеркнул он в эфире радио НВ, Минздрав готовится к обострению ситуации в связи с предстоящими пасхальными праздниками и прокомментировал вероятность новых карантинных ограничений.

"Вирус, это такая зараза, которая тоже готовится и мутирует и нам нужно эти мутации вылавливать", - говорит главный санврач Украины.

По его словам, проводится работа с религиозными лидерами по вопросу необходимости прививок и противодействия эпидемии коронавируса.

"Чем ближе к Пасхе, тем реальнее у нас будут прогнозы эпидемиологической ситуации, что может у нас произойти. Сейчас активная вспышка на западной Украине, будем смотреть, будет ли он распространяться на центр и на восток", - отметил замминистра здравоохранения.

Ляшко добавил, что спрогнозировать дальнейшее течение коронавируса можно будет после анализа статистических данных в середине марта.

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