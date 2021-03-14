Коронавирус Е-анкета в Турцию и открытие Греции: что изменится для туристов весной

2021-03-14 10:30

 

Туристов этой весной ожидает ряд изменений. Турция по-прежнему остается открытой для путешественников, но власти изменили требования для въезда уже с 15 марта.

Е-анкета в Турцию

Министерство здравоохранения Турции отменило бумажную анкету для въезжающих в страну: пассажиры до вылета должны будут заполнять электронную анкету уже с 15 марта.

Для въезда в Турцию отныне путешественники должны заполнить форму по ссылке https://register.health.gov.tr/# за 72 часа до прилета в страну.

Если гражданин не заполнил форму или сделал вводящее в заблуждение заявление, это может повлечь юридические и административные санкции.

"Кроме того, вам может быть отказано в разрешении на въезд в Турцию (если вы не являетесь гражданином Турции или у вас нет вида на жительство)", - заявляли в Минздраве страны.

В анкете нужно указать паспортные и контактные данные, национальность, пол и тип выезда (морской, авиа и т.д.).

"На основе заполненной информации будет автоматически создан индивидуальный код HES, благодаря которому с вами свяжутся, если у вас или у людей, с которыми вы общаетесь во время путешествия, обнаружатся контакты с больными COVID-19", - информирует министерство.

Открытие Греции и Испании

Министр туризма Греции Гарри Теохарис заявил, что страна готовится к летнему туристическому сезону. Поэтому если эпидемическая ситуация с коронавирусом в стране позволит, страна откроется с 14 мая.

В Грецию можно будет попасть при условии наличия отрицательного теста на коронавирус или если человек полностью вакцинировался от COVID-19.

Кроме того, министр промышленности, торговли и туризма Испании Мария Рейес Марото рассказала, что правительство рассматривает возможность введения паспортов вакцинации, чтобы вновь открыть индустрию туризма страны. Его могут ввести к 19 мая.

Власти работают над тем, чтобы создать "как можно скорее" паспорт, который позволит вакцинированным от коронавируса свободнее перемещаться.

В Европе активно готовятся к запуску ковид-паспортов.

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