Коронавирус В Киеве коронавирусом за сутки заразились почти полтысячи человек

2021-03-14 15:00

 

За прошедшие сутки, 13 марта, коронавирусом в Киеве заразились 439 человек, всего по состоянию на утро 14 марта инфицировано 146 398 киевлян.

В Киевской области зафиксировали 552 новых заражения, свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего COVID-19 заболели 82 134 жителя области.

Умерли от COVID-19 в Киеве всего 2897 человек (+16 за сутки), выздоровели 98 365 (+337 сутки). Продолжают бороться с вирусом 45 136 инфицированных киевлян.

Напоминаем, что вчера, 13 марта, в Украине выявили 9012 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 13 276). Об этом написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Высокая заболеваемость зафиксирована в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) та Харьковской (569) областях.

За сутки умерли 145 больных COVID-19 (днем ранее – 243), выздоровели 2743 пациентов (4897), были госпитализированы – 4216 (3967).

Сделано 60 522 тестов на коронавирус (99 270). Методом ПЦР – 31 598 (46 361), ИФА – 6132 (18 658), экспресс-тестов на антиген – 22 792 (34 251).

С начала эпидемии в Украине зарегистрировали 1 460 756 случаев коронавируса, умерли 28 303 пациентов, выздоровели – 1 222 516.

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