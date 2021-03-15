Мир Производитель вакцины AstraZeneca сделал заявление по ситуации с тромбозом

2021-03-15 09:21

На фоне приостановки использования вакцины от коронавируса AstraZeneca в ряде европейских стран компания-разработчик распространила заявление, в котором убеждает общество в безопасности своего препарата.

"После недавнего беспокойства по поводу тромботических явлений AstraZeneca хотела бы подтвердить безопасность своей вакцины от COVID-19 на основе четких научных данных", - указано в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день в странах Евросоюза и Великобритании, где AstraZeneca привиты более 17 миллионов человек, было зарегистрировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии среди тех, кто получил вакцину.

"Это намного ниже, чем можно было бы ожидать в естественных условиях среди такого количества вакцинированного населения, и аналогично другим лицензированным вакцинам против COVID-19", - отметили в компании и подчеркнули, что безопасность людей для них на первом месте.