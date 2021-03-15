Мир Производитель вакцины AstraZeneca сделал заявление по ситуации с тромбозом

2021-03-15 09:21

На фоне приостановки использования вакцины от коронавируса AstraZeneca в ряде европейских стран компания-разработчик распространила заявление, в котором убеждает общество в безопасности своего препарата.

"После недавнего беспокойства по поводу тромботических явлений AstraZeneca хотела бы подтвердить безопасность своей вакцины от COVID-19 на основе четких научных данных", - указано в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день в странах Евросоюза и Великобритании, где AstraZeneca привиты более 17 миллионов человек, было зарегистрировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии среди тех, кто получил вакцину.

"Это намного ниже, чем можно было бы ожидать в естественных условиях среди такого количества вакцинированного населения, и аналогично другим лицензированным вакцинам против COVID-19", - отметили в компании и подчеркнули, что безопасность людей для них на первом месте.

subscriber subscriber

Еще по теме

Нидерланды и Ирландия останавливают использование вакцины AstraZeneca

2021-03-15 08:15

Киевская область вырвалась в лидеры по суточному числу вакцинаций от коронавируса

2021-03-12 13:43

Американская вакцина Novavax оказалась эффективной на 96,4% - стадии сертификации всех препаратов от COVID-19

2021-03-12 10:03

Какую защиту обеспечивают первые дозы вакцин AstraZeneca и Pfizer

2021-03-12 08:26

Еще новости в разделе "Мир"

Производитель вакцины AstraZeneca сделал заявление по ситуации с тромбозом

2021-03-15 09:21

С 1 мая Болгария открывает туристический сезон, но будут введены специальные правила

2021-03-15 08:39

Для блогеров на YouTube вводят новый налог - Ставка может составить 24% от дохода

2021-03-12 20:34

Авиакомпании начали тестировать мобильное приложение для путешествий в условиях пандемии

2021-03-12 15:44
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Производитель вакцины AstraZeneca сделал заявление по ситуации с тромбозом 2021-03-15 09:21
С 1 мая Болгария открывает туристический сезон, но будут введены специальные правила 2021-03-15 08:39
Для блогеров на YouTube вводят новый налог - Ставка может составить 24% от дохода 2021-03-12 20:34
Авиакомпании начали тестировать мобильное приложение для путешествий в условиях пандемии 2021-03-12 15:44