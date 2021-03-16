Коронавирус В Кабмине не исключают, что придется ввести самый жесткий вариант карантина

2021-03-16 08:15

Глава МОЗ Украины Максим Степанов заявил, что если более половины регионов Украины попадет в красную зону, в стране снова могут ввести локдаун. 

"Мы будем двигаться в стратегии адаптивного карантина. Если более 50-70% областей перейдут на красный уровень, тогда мы будем говорить о жестком карантине на территории всей страны", - рассказал министр в эфире программы "Свобода слова".

Напомним, локдаун в Украине вводился в начале пандемии коронавируса и, в облегченной версии, в январе нынешнего года. С 25 января Украина вернулась к адаптивному карантину, который предполагает деление страны на четыре эпидемиологические зоны: красную, оранжевую, желтую, зеленую. В "красной зоне" действуют самые жесткие ограничения.

Сейчас в "красной зоне" в Украине находятся четыре области: Житомирская, Черновицкая, Ивано-Франковская и Закарпатская.

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