Коронавирус В Киеве школы срочно распускают на каникулы: "самая сложная ситуация с начала пандемии"

2021-03-16 16:20

В Киеве школьники уйдут на каникулы на два дня раньше

Об этом сообщает Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.

Так, киевские власти приняли решение начать весенние каникулы для учеников 5-11 классов на два дня раньше – с четверга, 18 марта.

При этом садики и начальная школа пока что будут продолжать работать в привычном режиме.

"Хочу подчеркнуть, что ситуация действительно сложная. Сегодня в стационарах медучреждений столицы - более 3500 госпитализированных пациентов. Больных и с подозрением на коронавирус. Из них 71% людей – в тяжелом состоянии. Это самая сложная ситуация для медиков Киева с начала пандемии", - заявил Кличко.

Он также прогнозирует, что уже через несколько дней с такой статистикой ситуация в столичных больницах может стать критической.

"С такими темпами распространения вируса и количеством госпитализаций за сутки, уже через несколько дней мест в больницах не будет... К тому же, до сих пор, несмотря на обещания правительства, для киевлян так и не предоставили кровати в учреждениях Национальной академии наук, Минздрава и ведомственных больницах. А это в целом - более 11 тысяч коек", - добавил Кличко.