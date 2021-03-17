Спорт Игорь Суркис жестко раскритиковал дисквалификацию стадиона Динамо

2021-03-17 14:42

Президент Динамо Игорь Суркис раскритиковал решение КДК УАФ о дисквалификации стадиона Динамо до конца сезона, вспомнив о том, как предоставлял этот стадион для игр других команд.

"Мы включили подогрев после нашей игры с Колосом в декабре. Тот матч мы сыграли 2:2. В нем чуть не оторвали ногу Шапаренко и не была показана красная. Он начал тренироваться только в ОАЭ через полтора месяца, за 3-4 дня до окончания сборов. И все пропустили этот эпизод, кроме наших врачей, тренеров и меня. Это так, к слову, о сопутствующих обстоятельствах.

Так вот, мы сразу включили подогрев, не понимая, какая будет погода. Первый свой матч в чемпионате мы сыграли на Динамо, потому что не хотели испортить Олимпийский перед еврокубками.

Потом приходит просьба от Колоса, чтобы провести матч с Шахтером на нашем стадионе. Потому что в Ковалевке поле находится в таком состоянии, что его не успевают подготовить к матчу. Принимаю решение провести матч на Динамо. Провели.

Потом пришла просьба от Десны провести 2 матча у нас. Провели. Дальше обращается к нам Агробизнес по согласованию с Шахтером, чтобы сыграть Кубок на стадионе Динамо. Мы снова не отказали.

Скажите, пожалуйста, что мы плохого сделали для украинского футбола? Мы дали возможность провести много матчей, не переносить их, чтобы потом не доигрывать, и наши игроки спокойно готовились к Евро. Мы сработали в интересах национальной сборной.

А потом нам говорят: Поле - огород!. Конечно, проведя 6 матчей на поле в течении трех недель, в этих условиях поле будет не лучшего качества. Я принял решение: поле закрываем на реконструкцию, срезаем слой травы, засеваем новую, и будем заново готовить поле.

Если стадион запретят для чемпионата Украины и Кубка, то там в дальнейшем будут играть молодежные команды разных возрастов, будем проводить открытые тренировки. Найдем возможность использовать арену во благо футбола. Для всех остальных есть стадион Банникова – пускай покажут в каком он состоянии. Меня этой дисквалификацией они никак не наказали", - приводит слова Суркиса Telegram-канал Бомбардир.