Спорт На матч «Шахтера» против «Ромы» уменьшено количество болельщиков

2021-03-17 18:20

 

«Шахтер» сократил продажу билетов до 20% от вместительности стадиона на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против итальянской «Ромы». Это связано с увеличением количества заболеваний коронавирусом в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба «Шахтера».

Таким образом, на матч смогут прийти максимум около 14 тысяч болельщиков. В феврале Министерство здравоохранения разрешило заполнять стадион до 30% от вместительности - 22 тысячи болельщиков.

«Учитывая ухудшение эпидемиологической обстановки в Киеве в частности и в Украине в целом, мы решили ограничить количество билетов на матч 20% вместимости стадиона. Здоровье - первоочередная ценность», - отметили в клубе.

Ранее мы сообщали, что в конце марта сборная Украины стартует в квалификации ЧМ-2022 двумя матчами с Финляндией и Казахстаном, которые по плану должны пройти во Львове, однако из-за ситуации с коронавирусом матчи могут перенести в Киев.

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Спорт

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