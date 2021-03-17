Мир В Китае хотят отменить прямую трансляцию "Оскара" из-за фильма о протестах в Гонконге

2021-03-17 21:20

Власти Китая рекомендовали местным СМИ не транслировать в прямом эфире церемонию вручения кинопремии "Оскар", которая состоится 24 апреля. Это связано с тем, что в список претендентов на звание лучшего режиссера попал Хлои Чжао, которая ранее критиковала правительство КНР.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию собственного источника.

Согласно информации агентства, отдел пропаганды Коммунистической партии выдал соответствующий приказ для всех СМИ, рекомендуется сосредоточить вниманиях на тех наградах кинопремии, которые не являются спорными.

В 2021 году на "Оскар" в номинации "лучший короткометражный документальный фильм" номинирована картина "Не разделяй", речь в которой идет о протестах в Гонконге, который прошли в 2019 году. Фильм был снят норвежским журналистом Андерсом Хаммером и практически не освещался в Китае.

Кроме того, на несколько премий в этом году претендует фильм "Земля кочевников" режиссера китайского происхождения Хлоя Чжао, которая ранее критиковала власти Китая.