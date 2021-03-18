Коронавирус В Киеве ввели локдаун: что запрещено и ограничено в столице с 20 марта по 9 апреля

2021-03-18 12:01

Власти Киеве приняли решение ужесточить карантинные ограничения с 20 марта по 9 апреля. Об этом в четверг, 18 марта, сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, такое решение приняла комиссия ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании.

С 20 марта запрещено:

  • Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);
  • робота торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
  • проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека);
  • проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других)
  • присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве)

Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос.

Будут работать при соблюдении строгих норм и без работы кафе - автозаправочные станции.

Парикмахерские, салоны красоты работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы - но без групповых занятий.

Детские сады закрывать не будут, а школьники после каникул продолжат обучение дистанционно.

Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу.

Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры.

Общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%.

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