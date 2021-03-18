Власти Киеве приняли решение ужесточить карантинные ограничения с 20 марта по 9 апреля. Об этом в четверг, 18 марта, сообщил мэр города Виталий Кличко.
По его словам, такое решение приняла комиссия ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании.
С 20 марта запрещено:
Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос.
Будут работать при соблюдении строгих норм и без работы кафе - автозаправочные станции.
Парикмахерские, салоны красоты работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы - но без групповых занятий.
Детские сады закрывать не будут, а школьники после каникул продолжат обучение дистанционно.
Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу.
Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры.
Общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%.