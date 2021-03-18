Коронавирус Киев возвращается к жесткому карантину: "с 20 марта под запретом будет..."

2021-03-18 16:20

Брифинг мэра Киева Виталия Кличко о введении новых жестких карантинных ограничений

Так, Кличко сообщил, что в Киеве в ночь с 19 на 20 марта будут введены строгие карантинные ограничения.

В частности, по словам Кличко, отныне в столице будет под запретом работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы).

Также закроются торгово-развлекательные центры (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии).

Под запретом будет и проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на 1 человека).

Нельзя будет проводить массовые мероприятия (развлекательные, спортивные, культурные, рекламные и другие). Также под запретом будет присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (это касается и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве).

Заведения общественного питания, по словам Кличко, отныне в столице будут работать только на вынос.