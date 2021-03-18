Коронавирус видео "Это факт": Зеленский выступил с важным заявлением о применении вакцины AstraZeneca в Украине

2021-03-18 18:00

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет оснований для приостановления или уменьшения использования вакцины AstraZeneca, как это сделали в странах Европы.

Заявление главы государства транслировал канал "Украина 24".

По его словам, против данного препарата была развернута мощная информационная кампания.

Как пишет издание "Слово и Дело", по состоянию на 17 марта в Украине сделано 81 755 прививок препаратом CoviShield. Меньше всего вакцинаций проведено в Харьковской области - там только 0,09% граждан получили прививки.