Мир Астрономы обнаружили в космосе яркую «световую медузу»

2021-03-18 21:40

Ученые из Австралии и Италии впервые за всю историю наблюдений заметили в космосе загадочное явление, которое напоминает медузу на радиочастотном изображении.

Результаты наблюдений и гипотезы о природе явления были опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Астрономы изучали скопление галактик Abell 2877, используя телескоп MWA, когда их внимание привлек таинственный синхротронный источник сверхвысокого спектра (USS), напоминавший своими контурами медузу.

Ученые навали его USS Jellyfish и наблюдали в течение 12 часов на пяти радиочастотах от 87,5 до 215,5 мегагерц.

Для объяснения загадочного явления «космической медузы» авторы исследования провели «астрономическое расследование» и выдвинули гипотезу, что около двух миллиардов лет назад горстка сверхмассивных черных дыр из множества галактик извергала мощные струи плазмы.

Со временем плазма затихла и лежала в бездействии, однако недавно начала перемешиваться, после того как через систему прошли очень мягкие ударные волны. Это повторно зажгло ее ненадолго «осветив медузу и ее щупальца».

Интересно, что по размерам в небе USS Jellyfish составляет более трети диаметра Луны при наблюдении с Земли, и видна она только с помощью низкочастотных радиотелескопов.

Авторы надеются, что новые данные о загадочной структуре будут получены после того, как завершится проект по развертыванию мощного радиоинтерферометра SKA.

В будущем астрофизики планируют разработать инструмент для создания видео с высокими разрешением и частотой кадров, которое покажет в динамике радиоизображение развивающейся Вселенной от первых звезд и галактик до наших дней.