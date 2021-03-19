В Евросоюзе возобновляют вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca

Ряд стран Евросоюза решили возобновить вакцинацию от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, приостановленную после поступления информации о побочных эффектах.
«Европейское агентство лекарственных средств признало вакцину AstraZeneca безопасной. Кампания по вакцинации населения этим препаратом возобновится во второй половине дня», — приводят СМИ слова премьер-министра Франции Жана Кастекса.
Кастекс также подтвердил своё намерение «привиться в пятницу этой вакциной, чтобы показать полное доверие к данному препарату».
Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что вакцинация препаратом AstraZeneca в Германии возобновится 19 марта.
Министр здравоохранения Испании Каролина Дариас заявила, что вакцинация препаратом продолжится со следующей недели.
Аналогичные заявления сделали в Словении, Португалии, Болгарии, на Кипре и в других странах Европы.
Напомним, 18 марта экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной AstraZeneca от коронавируса не нашёл однозначной связи между случаями тромбоза и применением препарата.